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В Кремлі не визнають своєї причетності до розповсюдження вірусу NotPety

Четвер, 15 лютого 2018, 13:13

В Росії категорично відкидають обвинувачення Великобританії в її причетності до кібератак з використанням вірусу NotPetya.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Ми категорично спростовуємо подібні обвинувачення, ми вважаємо їх бездоказовими, безпідставними", - заявив Песков.

Він також назвав ці обвинувачення "доказом русофобської кампанії".

Раніше повідомлялося, що британський МЗС офіційно поставив перед російською владою відповідальність за направлену проти України масовану кібератаку з використанням вірусу  NotPetya, яким заразила в червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.

Припущення про те, що за вірусом NotPetya стоять російські спецслужби, висловлювалися і раніше. Зокрема, такі заяви робили в Службі безпеки України і в американській компанії FireEye, що займається забезпеченням кібербезпеки.

У січні Центральне розвідувальне управління США заявило, що військові хакери РФ в 2017 році здійснили кібератаку NotPetya проти України в спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

Українська правда
Теми: РосіяВелика БританіяУкраїнавірус
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