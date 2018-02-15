У Львові зобов’язали бізнес надавати послуги українською мовою

Львівської міська рада рекомендує закладам харчування та обслуговування надавати послуги українською мовою, а також англійською мовою.

15 лютого на засіданні міськради затвердили ухвалу "Про регулювання мови обслуговування громадян у сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та послуги у Львові", повідомляє сайт органу влади.

Документ визначає основні засади мовної політики при наданні послуг у сфері обслуговування, маркування товарів та розміщення інформації.

Заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко перед голосуванням зазначив: "Львів завжди був, є і буде твердинею українських національних цінностей, тому для нас важлива якість сервісу".

"Паралельно напрацьовувався проект ухвали щодо якості надання послуг, зокрема, і англійською мовою. Ми визначаємо модель щодо дотримання законів України щодо реклами, етикеток тощо", – зазначив він.

"Ми в рекомендаційному стилі даємо поради закладам харчування та обслуговування, щоб у закладах були примірники державною мовою та англійською мовою. Визначено напрямок, як має здійснюватись контроль і стимулювання", – сказав Москаленко.

А Zaxid.net цитує текст ухвали: "У Львові у всіх сферах обслуговування громадян вживається державна мова. Виконавець послуг зобов’язаний звертатися та спілкуватися зі споживачем послуг (клієнтом) державною мовою. Перехід на іноземні мови можливий за бажанням клієнта (споживача) у разі, якщо виконавець послуг ними володіє".

Відтак цінники, реклама, вивіски, афіші, меню обов'язково мають бути написані державною мовою. Якщо реклама виконана іноземною мовою, то поруч із її текстом має бути переклад українською, який за розміром та змістом не може бути меншим за оригінал (виняток – лише для логотипів і товарних знаків).

Подібні правила стосуються також меню, квитків та чеків.

За недотримання вимог передбачено штраф від 17 до 170 грн (при повторному порушенні максимальна сума штрафу складатиме 459 грн).

Слідкувати за дотриманням вимог зобов'язали працівників "Муніципальної варти".

Окрім них складати протоколи про адмінпорушення за ст. 155 (порушення правил торгівлі і надання послуг) мають право працівники районних адміністрацій та комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління".

Депутати ЛМР також зобов'язали райадміністрації разом із Нацполіцією, управлінням Держпродспоживчслужби, "Муніципальною вартою" та громадськими організаціями утворити робочі групи для контролю за дотриманням цієї ухвали.

Видання зазначає, що у Львові вже штрафували магазини за неукраїномовні цінники. Так, у січні стало відомо про штраф директору магазину електротехніки "MOYO", а у листопаді 2017 року штраф виписали на завідувача аптеки.