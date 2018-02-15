Турчинов пояснив, що завадило дати відсіч окупації Криму Росією

Новосформовані органи державної влади не могли вживати ефективних заходів для спротиву окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року через плачевний стан української армії та загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, надаючи покази в Оболонському райсуді Києва, що слухає справу про держзраду Віктора Януковича.

"На превеликий жаль, 27 лютого (2014 року) ще не було головної виконавчої влади - Кабінету міністрів. Це була найбільша проблема для мене як для керівника Верховної Ради: без уряду, без керівництва силових структур вживати ефективні заходи було практично неможливо", – сказав секретар РНБО.

За його словами , головне завдання було – сформувати ефективну коаліцію, негайно сформувати новий уряд.

Турчинов розповів, що коли зранку 27 лютого спецназ РФ захопив адміністративні будівлі в Криму, він дав наказ керівникам внутрішніх військ, які базували там - оточити парламент і Кабмін АРК, підготувати відбиття цих будівель і провести операцію.

"Через декілька годин мені повідомили, що вони змогли лише оточити ці будівлі, але під тиском агресивно налаштованих цивільних людей вони не змогли виконати завдання і змушені були розійтись", – каже Турчинов.

Після того як, 27 лютого змогли сформувати Кабмін, він дав наказ підготувати заходи в тому числі підготувати підрозділи збройних сил для того, щоб перекинути до півосторова і вжити заходів щодо протидії агресії РФ.

Водночас, за словами Турчинова, 28 лютого під час зсідання першого РНБО міністр оборони Тенюх доповів про руйнівний стан ЗСУ і про те, що на той момент можна зібрати близько 5 тисяч солдат – це і весь резерв.

"Головна проблема, яку вскрили на засіданні – підготовка до вторгнення на материкову частину України. Керівники військового відомства говорили, що проти України може бути задіяно до 200 тисяч російських військових, танки, системи залпового вогню, авіація тощо. Тому в тих умовах спалити цей резерв (5 тисяч воїнів ЗСУ) у Криму було неможливо", - пояснює Турчинов.

Тож, за словами Турчинова було прийнято рішення почати перекидання сил із заходу на схід і північ, щоб захистити найбільш небезпечні напрямки від вторгнення РФ: київський, сумський, харківський, донецький.

На цьому засіданні РНБО також було прийнято рішення щодо мобілізації, яка однак, не могла розпочатися одразу, бо вся система військоматів була зруйнована, пояснює секретар РНБО.

"Мобілізація була оголошена лише 17 березня.. Чому? Тому що не було зброї – озброїти нових військових, одягу - одягнути, резервів, щоб харчувати. Ми змушені були повністю відновлювати логістику армії", – заявив Турчинов.

"Ті військові, які залишились вірними присязі попри тотальну зраду, і протримались фактично місяць, дали можливість підготувати оборону і зірвати плани щодо вторгнення Росії на материкову частину України", - наголосив секретар РНБО.

