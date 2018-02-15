Турчинов пояснив, що завадило дати відсіч окупації Криму Росією

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Четвер, 15 лютого 2018, 15:14

Новосформовані органи державної влади не могли вживати ефективних заходів для спротиву окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року через плачевний стан української армії та загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, надаючи покази в Оболонському райсуді Києва, що слухає справу про держзраду Віктора Януковича.

"На превеликий жаль, 27 лютого (2014 року) ще не було головної виконавчої влади - Кабінету міністрів. Це була найбільша проблема для мене як для керівника Верховної Ради: без уряду, без керівництва силових структур вживати ефективні заходи було практично неможливо", – сказав секретар РНБО.

Доповнюється…

Валентина Романенко, УП
Теми: Крим Росія Турчинов суд
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