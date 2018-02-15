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Турчинов объяснил, что помешало дать отпор оккупации Крыма Россией

Четверг, 15 февраля 2018, 14:14
Турчинов объяснил, что помешало дать отпор оккупации Крыма Россией

Только сформированные органы государственной власти не могли принимать эффективные меры для сопротивления оккупации Крыма Россией в феврале-марта 2014 из-за плачевного состояния украинской армии и угрозы полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, предоставляя показания в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене Виктора Януковича.

"К большому сожалению, 27 февраля (2014 года) еще не было главной исполнительной власти - Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, главной задачей было - сформировать эффективную коалицию, немедленно сформировать новое правительство.

Турчинов рассказал, что когда утром 27 февраля спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, он приказал руководителям внутренних войск, базировавшихся там - окружить парламент и Кабмин АРК, подготовить и провести спецоперацию по возвращению контроля над этими зданиями.

"Через несколько часов мне сообщили, что они смогли лишь окружить эти здания, но под давлением агрессивно настроенных гражданских людей не смогли выполнить задание и вынуждены были разойтись", – говорит Турчинов.

После того как 27 февраля смогли сформировать Кабмин, он дал приказ подготовить меры, в том числе подготовить подразделения вооруженных сил для того, чтобы перебросить на полуостров и принять меры по противодействию агрессии РФ.

Однако, по словам Турчинова, 28 февраля во время заседания СНБО министр обороны Тенюх доложил о разрушительном состоянии ВСУ и о том, что на тот момент можно было собрать около 5000 солдат - это и весь резерв.

"Главная проблема, которую вскрыли на заседании - подготовка к вторжению на материковую часть Украины. Руководители военного ведомства говорили, что против Украины может быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, системы залпового огня, авиация и тому подобное. Поэтому в тех условиях сжечь этот резерв (5000 воинов ВСУ) в Крыму было невозможно.

Поэтому, по словам Турчинова, было принято решение начать переброску сил с запада на восток и север, чтобы защитить наиболее опасные направления от вторжения РФ: киевский, сумской, харьковский, донецкий.

На этом заседании СНБО также было принято решение о мобилизации, которая однако, не могла начаться сразу, потому что вся система военкоматов была разрушена, объясняет секретарь СНБО.

"Мобилизация была объявлена ​​только 17 марта... Почему? Потому что не было оружия - вооружить новых военных, одежды - одеть, резервов, чтобы питать. Мы вынуждены были полностью восстанавливать логистику армии", - заявил Турчинов.

"Те военные, которые остались верными присяге несмотря на тотальную измену, и продержались фактически месяц, позволили подготовить оборону и сорвать планы вторжения России на материковую часть Украины",  - подчеркнул секретарь СНБО.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияТурчиновсуддело о госизмене
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