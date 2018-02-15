Турчинов розповів про погрози від Наришкіна по телефону

Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, що голова Державної думи РФ Сергій Наришкін погрожував російською зброєю, коли дзвонив 28 лютого 2014 року.

Про це він заявив, надаючи покази в Оболонському райсуді Києва, що слухає справу про держзраду Віктора Януковича.

Турчинов розповів, що дзвінок пролунав під час засідання РНБО:

"Я переговорив з паном Наришкіним. Він повідомив, що Російська Федерація визнає мене тільки як голову Верховної Ради і принципово не визнає мої повноваження як в.о. президента. Вони вважають, що ми силою захопили владу".

За словами Турчинова, представник російської влади підкреслив, що легітимним президентом в РФ вважають Януковича. І саме від нього готові сприймати будь-яку інформацію.

"Наришкін почав погрожувати, що у випадку загибелі російськомовних громадян, вони мають потенціал, здатний знищити і нову українську владу і фактично йшлося про вторгнення РФ в Україну", – зазначає Турчинов.

"Я сказав тоді Наришкіну, що вони порушують всі міжнародні угоди, не мають ні політичних ні юридичних підстав перебувати на території України. На що Наришкін відповів, що РФ матимуть всі підстави", – розповів секретар РНБО.

За словами Турчинова, йшлося про те, що наступного дня парламент РФ дав дозвіл вводити війська в Україну, а політичною підставою було, безумовно, звернення Януковича до Путіна.