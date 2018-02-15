Турчинов рассказал об угрозах от Нарышкина по телефону

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Четверг, 15 февраля 2018, 16:05

Секретарь СНБО Александр Турчинов говорит, что председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин угрожал российским оружием, когда звонил 28 февраля 2014 года.

Об этом он заявил, предоставляя показания в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене Виктора Януковича.

Турчинов рассказал, что звонок раздался во время заседания СНБО:

"Я переговорил с господином Нарышкиным. Он сообщил, что Российская Федерация признает меня только как председателя Верховной Рады и принципиально не признает мои полномочия как и.о. президента. Они считают, что мы силой захватили власть".

По словам Турчинова, представитель российской власти подчеркнул, что легитимным президентом в РФ считают Януковича. И именно от него готовы воспринимать любую информацию.

"Нарышкин начал угрожать, что в случае гибели русскоязычных граждан, они имеют потенциал, способный уничтожить и новую украинскую власть и фактически речь шла о вторжении РФ в Украину", - отмечает Турчинов.

"Я сказал тогда Нарышкину, что они нарушают все международные соглашения, не имеют ни политических, ни юридических оснований находиться на территории Украины. На что Нарышкин ответил, что у РФ будут все основания", - рассказал секретарь СНБО.

По словам Турчинова, речь шла о том, что на следующий день парламент РФ дал разрешение вводить войска в Украину а политическим основанием было, безусловно, обращение Януковича к Путину.

Валентина Романенко, УП
Темы: Росcия Янукович дело о госизмене
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