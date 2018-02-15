Турчинов: Я мав готовий указ про воєнний стан

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Четвер, 15 лютого 2018, 16:36

В.о. президента у 2014 році Олександр Турчинов заявляє, що мав готовий указ про введення воєнного стану в Україні, але його не підтримала Верховна Рада, щоб не блокувати вибори.

Про це він сказав на допиті в Оболонському суді у праві про державну зраду Віктора Януковича 15 лютого.

Він пояснив, що введення воєнного стану зупиняє проведення будь-яких виборів, передбачає жорсткі обмеження конституційних прав громадян, дозволяє владі проводити конфіскацію незалежно від форми власності, але не дає права застосовувати зброю.

"Право на застосування зброї дає оголошення війни", - сказав Турчинов.

Водночас він додав, що в умовах, "коли почався цей сепаратистський шабаш", йому би дуже допомогло введення воєнного стану. Зокрема, дозволило би "заспокоїти ситуацію".

"І саме тому 27 (лютого) ввечері я дав наказ керівнику юридичного управління адміністрації підготувати указ про введення воєнного стану. 28-го я планував отримати підтримку цьому рішенню, бо указ не може працювати, коли його не схвалить Верховна  Рада", - сказав він.

За його словами, 28 лютого він для цього запросив до РНБО лідерів політичних сил і фракцій, які складали більшість, щоб отримати їх підтримку.

"У той же час багато політичних лідерів того часу вони також розуміли, що російська агресія може затягнутися на довгий час. І в них були, мабуть, підстави вважати, що ведення воєнного стану, який призупиняє проведення виборів, призведе до того, що в мене буде необмежена влада і необмежений час. Тому за це рішення проголосував лише я один на РНБО", - сказав Турчинов.  

Він додав, що розуміє таке рішення колег, бо проведення чесних і прозорих виборів і  отримання легітимного президента значно би посилило позицію України".

"Я змушений був з цим погодитись. Бо постійно була небезпека. Поки Янукович в Росії вважається легітимним президентом, була постійна загроза вторгнення Росії в Україну", - сказав Турчинов.

"Тому, коли почалась війна на Донбасі, я змушений був знайти формат у вигляді проведення Антитерористичної операції, щоб без оголошення воєнного стану боротися з російською агресією у Донецькій і Луганській областях", - сказав секретар РНБО.

На подальші запитання адвокатів Турчинов пояснив, що Україна, на жаль, навіть зараз не може оголосити війну агресору:

"Бо Росія – ядерна держава. Україна не має ядерної зброї, а міжнародні партнери запевнили, що можуть підтримати нас лише на дипломатичному рівні".

Водночас секретар РНБО висловив упевненість, що прийде час, коли Україна "зможе дати відповідь навіть ядерній державі".   

Ірина Балачук, Валентина Романенко, УП
Теми: справа про держзраду суд Турчинов
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