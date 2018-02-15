Турчинов: Я мав готовий указ про воєнний стан

В.о. президента у 2014 році Олександр Турчинов заявляє, що мав готовий указ про введення воєнного стану в Україні, але його не підтримала Верховна Рада, щоб не блокувати вибори.

Про це він сказав на допиті в Оболонському суді у праві про державну зраду Віктора Януковича 15 лютого.

Він пояснив, що введення воєнного стану зупиняє проведення будь-яких виборів, передбачає жорсткі обмеження конституційних прав громадян, дозволяє владі проводити конфіскацію незалежно від форми власності, але не дає права застосовувати зброю.

"Право на застосування зброї дає оголошення війни", - сказав Турчинов.

Водночас він додав, що в умовах, "коли почався цей сепаратистський шабаш", йому би дуже допомогло введення воєнного стану. Зокрема, дозволило би "заспокоїти ситуацію".

"І саме тому 27 (лютого) ввечері я дав наказ керівнику юридичного управління адміністрації підготувати указ про введення воєнного стану. 28-го я планував отримати підтримку цьому рішенню, бо указ не може працювати, коли його не схвалить Верховна Рада", - сказав він.

За його словами, 28 лютого він для цього запросив до РНБО лідерів політичних сил і фракцій, які складали більшість, щоб отримати їх підтримку.

"У той же час багато політичних лідерів того часу вони також розуміли, що російська агресія може затягнутися на довгий час. І в них були, мабуть, підстави вважати, що ведення воєнного стану, який призупиняє проведення виборів, призведе до того, що в мене буде необмежена влада і необмежений час. Тому за це рішення проголосував лише я один на РНБО", - сказав Турчинов.

Він додав, що розуміє таке рішення колег, бо проведення чесних і прозорих виборів і отримання легітимного президента значно би посилило позицію України".

"Я змушений був з цим погодитись. Бо постійно була небезпека. Поки Янукович в Росії вважається легітимним президентом, була постійна загроза вторгнення Росії в Україну", - сказав Турчинов.

"Тому, коли почалась війна на Донбасі, я змушений був знайти формат у вигляді проведення Антитерористичної операції, щоб без оголошення воєнного стану боротися з російською агресією у Донецькій і Луганській областях", - сказав секретар РНБО.

На подальші запитання адвокатів Турчинов пояснив, що Україна, на жаль, навіть зараз не може оголосити війну агресору:

"Бо Росія – ядерна держава. Україна не має ядерної зброї, а міжнародні партнери запевнили, що можуть підтримати нас лише на дипломатичному рівні".

Водночас секретар РНБО висловив упевненість, що прийде час, коли Україна "зможе дати відповідь навіть ядерній державі".