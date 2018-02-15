Турчинов: У меня был готовый указ о военном положении

И.о. президента в 2014 году Александр Турчинов заявляет, что у него был готовый указ о введении военного положения в Украине, но его не поддержала Верховная Рада, чтобы не блокировать выборы.

Об этом он сказал на допросе в Оболонском суде в деле о государственной измене Виктора Януковича 15 февраля.

Он пояснил, что введение военного положения останавливает проведение любых выборов, предусматривает жесткие ограничения конституционных прав граждан, позволяет власти проводить конфискацию независимо от формы собственности, но не дает права применять оружие.

"Право на применение оружия дает объявление войны", – сказал Турчинов.

При этом он добавил, что в условиях, "когда начался этот сепаратистский шабаш", ему бы очень помогло введение военного положения. В частности, позволило бы "успокоить ситуацию".

"И именно поэтому 27 (февраля) вечером я приказал руководителю юридического управления администрации подготовить указ о введении военного положения. 28-го я планировал получить поддержку этого решения, потому что указ не может работать, если его не одобрит Верховная Рада", – сказал он.

По его словам, 28 февраля он для этого пригласил в СНБО лидеров политических сил и фракций, которые составляли большинство, чтобы получить их поддержку.

"В то же время многие политические лидеры того времени они также понимали, что российская агрессия может затянуться на долгое время. И у них были, наверное, основания считать, что введение военного положения, которое приостанавливает проведение выборов, приведет к тому, что у меня будет неограниченная власть и неограниченное время. Поэтому за это решение проголосовал только я один на СНБО", – сказал Турчинов.

Он добавил, что понимает такое решение коллег, потому что "проведение честных и прозрачных выборов и получение легитимного президента значительно бы усилило позицию Украины".

"Я вынужден был с этим согласиться. Потому что постоянно была опасность. Пока Янукович в России считается легитимным президентом, была постоянная угроза вторжения России в Украину", – сказал Турчинов.

"Поэтому, когда началась война в Донбассе, я вынужден был найти формат в виде проведения Антитеррористической операции, чтобы без объявления военного положения бороться с российской агрессией в Донецкой и Луганской областях", – сказал секретарь СНБО.

На дальнейшие вопросы адвокатов Турчинов объяснил, что Украина, к сожалению, даже сейчас не может объявить войну агрессору:

"Потому что Россия – ядерная держава. Украина не имеет ядерного оружия, а международные партнеры заверили, что могут поддержать нас только на дипломатическом уровне".

В то же время секретарь СНБО выразил уверенность, что придет время, когда Украина "сможет дать ответ даже ядерной державе".