Стали відомі подробиці вбивства морських піхотинців

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Четвер, 15 лютого 2018, 17:25

Чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили сплячими товариші за службою під Широкиним через можливе систематичне знущання.

Про це "Українській правді" повідомили у військовому гарнізоні Маріуполя.

"Затримані кажуть про знущання у вигляді постійного прискіпування і надмірного навантаження по службі. Як було насправді, думаю, встановимо", - повідомили у гарнізоні.

Зазначається, що військових  вбили сплячими з контрольними пострілами в голову, а пізніше намагалися підпалити приміщення для детонування боєприпасів задля приховання слідів злочину.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого прес-центр штабу АТО повідомив, що "тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали". На тілі загиблих виявлено вогнепальні кульові поранення, а у приміщенні – ознаки приховання злочину (підпалу та закладки вибухівки).

Двоє бійців цієї ж бригади зізналися в убивстві.

Пізніше у Генпрокуратурі заявили, що у справі про вбивство чотирьох морських піхотинців під Широкиним призначено вісім видів експертиз, до їх завершення назвати причину злочину не можна.

Оксана Коваленко, Яна Міланова, УП
Теми: Збройні сили вбивство армія Донбас
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