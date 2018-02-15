Стали известны подробности убийства морских пехотинцев

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Четверг, 15 февраля 2018, 17:25

Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.

Об этом "Украинской правде" сообщили в военном гарнизоне Мариуполя.

"Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", - сообщили в гарнизоне.

Отмечается, что военных убили спящими с контрольными выстрелами в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов для сокрытия следов преступления.

Ранее сообщалось, что 15 февраля пресс-центр штаба АТО сообщил, что "тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали". На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).

Двое бойцов этой же бригады признались в убийстве.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что по делу об убийстве четырех морских пехотинцев под Широкино назначено восемь видов экспертиз, до их завершения назвать причину преступления нельзя.

Оксана Коваленко, Яна Миланова, УП
Темы: Вооруженные силы убийство армия Донбасс
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