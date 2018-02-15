Заступника Труханова теж відпустили

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Четвер, 15 лютого 2018, 18:32

Заступника мера Одеси Геннадія Труханова – Павла Вугельмана суд відпустив на поруки.

Про таке рішення Солом'янського суду  "Українській правді" повідомили джерела.

За словами співрозмовника, його на поруки взяли депутат від групи "Відродження" Олександр Пресман і депутат від Опоблоку Юрій Мірошниченко.

Раніше в середу в аеропорту "Бориспіль" затримали мера Одеси Геннадія Труханова.

Трохи згодом в аеропорту "Бориспіль" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Оксана Коваленко, УП
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