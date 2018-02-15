Заступника Труханова теж відпустили

Заступника мера Одеси Геннадія Труханова – Павла Вугельмана – суд відпустив на поруки.

Про таке рішення Солом'янського суду "Українській правді" повідомили джерела.

За словами співрозмовника, його на поруки взяли депутат від групи "Відродження" Олександр Пресман і депутат від Опоблоку Юрій Мірошниченко.

Раніше в середу в аеропорту "Бориспіль" затримали мера Одеси Геннадія Труханова.

Трохи згодом в аеропорту "Бориспіль" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.