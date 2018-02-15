Заместителя Труханова тоже отпустили
Четверг, 15 февраля 2018, 17:32
Заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова – Павла Вугельмана – суд отпустил на поруки.
О таком решении Соломенского суда "Украинской правде" сообщили источники.
По словам собеседника, Вугельмана на поруки взяли депутат от группы "Возрождение" Александр Пресман и депутат от Оппоблока Юрий Мирошниченко.
Ранее в среду в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова.
Чуть позже в аэропорту "Борисполь" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельман.
Оксана Коваленко, УП