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Заместителя Труханова тоже отпустили

Четверг, 15 февраля 2018, 17:32

Заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова – Павла Вугельмана – суд отпустил на поруки.

О таком решении Соломенского суда "Украинской правде" сообщили источники.

По словам собеседника, Вугельмана на поруки взяли депутат от группы "Возрождение" Александр Пресман и депутат от Оппоблока Юрий Мирошниченко.

Ранее в среду в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова.

Чуть позже в аэропорту "Борисполь" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельман.

Оксана Коваленко, УП
Темы: ТрухановОдессасуд
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