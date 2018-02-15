Біля наметового містечка під ВР затримали чоловіка зі зброєю

4029 переглядів
Четвер, 15 лютого 2018, 18:41

У центрі Києва правоохоронці затримали 4 осіб, у яких вилучили зброю і спецзасоби.  

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"У зв’язку з цими подіями, що мали  місце біля суду, у центрі Києва наразі тривають фільтраційні заходи поліції. Буквально нещодавно біля наметового містечка з боку готелю "Київ" співробітники патрульної поліції зупинили громадянина, під час огляду речей якого було виявлено вогнепальну зброю – бойовий пістолет зі спиляним номером та серією", - сказав він.

Чоловік, що привернув увагу поліції, – уродженець Вінницької області, 1968 р.н.  

 
Фото надане Ярославом Тракалом 

"На іншому фільтраційному пункті зупинили 2 чоловіків і одну жінку. В одного вилучили ніж, у другого – телескопічну палку, у жінки – газовий балончик і піротехніку", - сказав Тракало.

"На місці працює слідчо-оперативні групи, які все це документують. Буде дана правова кваліфікація", - додав речник поліції.  

Зброю вилучили на проведення експертизи.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ", - підсумував Тракало.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ поліція зброя
powered by lun.ua
По темі
В поліцію доставили близько 30 учасників бійні під Солом'янським судом 15 лютого 2018, 18:54
Нищук розкрив цікаві деталі про майбутній монумент воїнам АТО в Києві 15 лютого 2018, 18:10
Сутички під Солом'янським судом: 4 людей госпіталізували 15 лютого 2018, 15:55
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
АРМА: Невідомі у камуфляжі знову вдерлися до офісів у "Гулівері"
У Міграційній службі не знають, хто організував чартер для Саакашвілі – "Схеми"
Росія відпрацювала запуск крилатих ракет по Україні
Усі новини
Made in Ukraine

16 українських брендів, які виготовляють рюкзаки

Книга

Замість епілогу до Кривавого віку