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Біля наметового містечка під ВР затримали чоловіка зі зброєю

Четвер, 15 лютого 2018, 17:41

У центрі Києва правоохоронці затримали 4 осіб, у яких вилучили зброю і спецзасоби.  

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"У зв’язку з цими подіями, що мали  місце біля суду, у центрі Києва наразі тривають фільтраційні заходи поліції. Буквально нещодавно біля наметового містечка з боку готелю "Київ" співробітники патрульної поліції зупинили громадянина, під час огляду речей якого було виявлено вогнепальну зброю – бойовий пістолет зі спиляним номером та серією", - сказав він.

Чоловік, що привернув увагу поліції, – уродженець Вінницької області, 1968 р.н.  

 
Фото надане Ярославом Тракалом 

"На іншому фільтраційному пункті зупинили 2 чоловіків і одну жінку. В одного вилучили ніж, у другого – телескопічну палку, у жінки – газовий балончик і піротехніку", - сказав Тракало.

"На місці працює слідчо-оперативні групи, які все це документують. Буде дана правова кваліфікація", - додав речник поліції.  

Зброю вилучили на проведення експертизи.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ", - підсумував Тракало.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Київполіціязброя
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