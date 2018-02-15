Біля наметового містечка під ВР затримали чоловіка зі зброєю

У центрі Києва правоохоронці затримали 4 осіб, у яких вилучили зброю і спецзасоби.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"У зв’язку з цими подіями, що мали місце біля суду, у центрі Києва наразі тривають фільтраційні заходи поліції. Буквально нещодавно біля наметового містечка з боку готелю "Київ" співробітники патрульної поліції зупинили громадянина, під час огляду речей якого було виявлено вогнепальну зброю – бойовий пістолет зі спиляним номером та серією", - сказав він.

Чоловік, що привернув увагу поліції, – уродженець Вінницької області, 1968 р.н.

Фото надане Ярославом Тракалом

"На іншому фільтраційному пункті зупинили 2 чоловіків і одну жінку. В одного вилучили ніж, у другого – телескопічну палку, у жінки – газовий балончик і піротехніку", - сказав Тракало.

"На місці працює слідчо-оперативні групи, які все це документують. Буде дана правова кваліфікація", - додав речник поліції.

Зброю вилучили на проведення експертизи.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ", - підсумував Тракало.