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Возле палаточного городка под ВР задержали мужчину с оружием

Четверг, 15 февраля 2018, 17:41

В центре Киева полиция задержала 4 человек, у которых изъяли оружие и спецсредства.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В связи с событиями, которые были у суда, в центре Киева продолжаются фильтрационные мероприятия полиции. Буквально недавно возле палаточного городка со стороны гостиницы "Киев" сотрудники патрульной полиции остановили гражданина, при осмотре вещей которого было обнаружено огнестрельное оружие – боевой пистолет со спиленным номером и серией", - сказал он.

Человек, который привлек внимание полиции, – уроженец Винницкой области, 1968 г.р. 

 
Фото предоставлено Ярославом Тракалом 

"На другом фильтрационном пункте остановили 2 мужчин и одну женщину. У одного изъяли нож, в другого – телескопическую палку, у женщины – газовый баллончик и пиротехнику", - сказал Тракало.

"На месте работают следственно-оперативные группы, которые все это документируют. Будет дана правовая квалификация", - добавил представитель полиции.

Оружие изъяли на проведение экспертизы.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК", - подытожил Тракало.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевполицияоружие
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