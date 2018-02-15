Возле палаточного городка под ВР задержали мужчину с оружием

В центре Киева полиция задержала 4 человек, у которых изъяли оружие и спецсредства.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В связи с событиями, которые были у суда, в центре Киева продолжаются фильтрационные мероприятия полиции. Буквально недавно возле палаточного городка со стороны гостиницы "Киев" сотрудники патрульной полиции остановили гражданина, при осмотре вещей которого было обнаружено огнестрельное оружие – боевой пистолет со спиленным номером и серией", - сказал он.

Человек, который привлек внимание полиции, – уроженец Винницкой области, 1968 г.р.

Фото предоставлено Ярославом Тракалом

"На другом фильтрационном пункте остановили 2 мужчин и одну женщину. У одного изъяли нож, в другого – телескопическую палку, у женщины – газовый баллончик и пиротехнику", - сказал Тракало.

"На месте работают следственно-оперативные группы, которые все это документируют. Будет дана правовая квалификация", - добавил представитель полиции.

Оружие изъяли на проведение экспертизы.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК", - подытожил Тракало.