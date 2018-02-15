Сутички під Солом'янським судом: 4 людей госпіталізували
15 лютого у сутичках біля будівлі Солом'янського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, постраждали 20 осіб з обох сторін.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
Четверо постраждалих госпіталізовані.
Наразі правоохоронці виводять затриманих в залі суду під час бійки. Вивели близько 10 осіб.
Вхід до приміщення суду повністю заблокували до виведення всіх затриманих.
За даними кореспондента УП, затримують в основному представників батальйону "Донбас", а так званих одеських "тітушок", які підтримували Труханова, не затримують.
Як повідомлялося раніше, під Солом'янським судом відбулися сутички і затримання, один правоохоронець отримав кульове поранення.
Конфлікт зав’язався між так званими "тітушками", які підтримували Труханова, і націоналістами, коли перші почали виходити з зали суду.
13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.
На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.
Однак суд відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.
Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси