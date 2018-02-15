Сутички під Солом'янським судом: 4 людей госпіталізували

15 лютого у сутичках біля будівлі Солом'янського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, постраждали 20 осіб з обох сторін.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

Четверо постраждалих госпіталізовані.

Наразі правоохоронці виводять затриманих в залі суду під час бійки. Вивели близько 10 осіб.

Фото ельдара Сарахмана, УП

Вхід до приміщення суду повністю заблокували до виведення всіх затриманих.

Фото ельдара Сарахмана, УП

За даними кореспондента УП, затримують в основному представників батальйону "Донбас", а так званих одеських "тітушок", які підтримували Труханова, не затримують.

"Тітушки" у суді Фото Євгена Будерацького, уп

Як повідомлялося раніше, під Солом'янським судом відбулися сутички і затримання, один правоохоронець отримав кульове поранення.

Конфлікт зав’язався між так званими "тітушками", які підтримували Труханова, і націоналістами, коли перші почали виходити з зали суду.

13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

Однак суд відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси