В поліцію доставили близько 30 учасників бійні під Солом'янським судом

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Четвер, 15 лютого 2018, 18:54

До управління поліції доставили близько 30 активних учасників події під Солом'янським судом, де у четвер обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Серед доставлених – чоловік, який застосував вогнепальну зброю.

"В активістів вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль, дві телескопічні палиці, гранату, кілька ножів, газові балончики і димові шашки", - повідомила поліція.

Вказується, що розпочато кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" ККУ. А чоловіка, який поранив поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

 
 

Як відомо, у четвер під Солом'янським судом у Києві, де обирають запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханова, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Українська правда
Теми: суд Київ кримінал
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