В поліцію доставили близько 30 учасників бійні під Солом'янським судом

До управління поліції доставили близько 30 активних учасників події під Солом'янським судом, де у четвер обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Серед доставлених – чоловік, який застосував вогнепальну зброю.

"В активістів вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль, дві телескопічні палиці, гранату, кілька ножів, газові балончики і димові шашки", - повідомила поліція.

Вказується, що розпочато кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" ККУ. А чоловіка, який поранив поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Як відомо, у четвер під Солом'янським судом у Києві, де обирають запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханова, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.