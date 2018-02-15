В полицию доставили около 30 участников бойни под Соломенским судом

В управление полиции доставили около 30 активных участников события под Соломенским судом, где в четверг выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова.



Об этом говорится в сообщении Нацполиции.



Среди доставленных - человек, который применил огнестрельное оружие.



"У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки", - сообщила полиция.



Указывается, что начато уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УКК. А мужчину, ранившего полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.



Как известно, в четверг в Соломенским судом в Киеве, где выбирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил милиционер.