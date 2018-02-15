В полицию доставили около 30 участников бойни под Соломенским судом

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Четверг, 15 февраля 2018, 18:54

В управление полиции доставили около 30 активных участников события под Соломенским судом, где в четверг выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Среди доставленных - человек, который применил огнестрельное оружие.

"У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки", - сообщила полиция.

Указывается, что начато уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УКК. А мужчину, ранившего полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как известно, в четверг в Соломенским судом в Киеве, где выбирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил милиционер.

Темы: суд Киев криминал
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