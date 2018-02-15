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Справа Труханова: Під судом підстрелили силовика, почалися затримання

Четвер, 15 лютого 2018, 13:47
Справа Труханова: Під судом підстрелили силовика, почалися затримання

Під Солом'янським судом у Києві, де обирають запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханова, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Про це повідомив кореспондент "Української правди".

"Почалися перші сутички між правоохоронцями і націоналістами. Застосували сльозогінний газ. Конфлікт розпочався з затримання двох невідомих без суттєвих на те причин. Почалася перша бійка", - сказав він.

На відео видно як правоохоронці затримують кількох осіб. Невідомі також кидали у силовиків файєри.

За словами кореспондента, коли із зали суду почали виходити так звані "тітушки", які підтримували Труханова, між ними і націоналістами зав’язався конфлікт.

Втрутилася поліція, що їх оточила. Почалася тиснява, сутички і затримання.

Далі націоналісти і представники батальйону "Донбас" почали тисняву із правоохоронцями з вимогою віддати їхніх представників. Пролунали два хлопки.

За словами одного із силовиків, один нацгвардієць отримав кульове поранення у ногу.

Пораненого вже забрала швидка. В коментарі "Українській правді" речник нацполіці Ярослав Тракало підтвердив поранення одного правоохоронця.

 
Фото: Ельдар Сарахман
 
Фото: Ельдар Сарахман

Як відомо, під будівлею Солом'янского райсуду Києва, де обирають запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, зібралися близько 20 представників "Національних дружин".

Раніше координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький заявив, що в приміщенні суду присутні "тітушки" у чорному.

Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого оголосить рішення про обрання запобіжного заходу.  

13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Ельдар Сарахман, Олександр Шумілін, УП

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Теми: судКиїв
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