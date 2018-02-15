Екс-глава Генштабу ЗСУ Ільїн приховував інформацію про окупацію Криму - Турчинов

Колишній в.о. президента Олександр Турчинов заявив, що звільнив екс-голову Генштабу Збройних сил Юрія Ільїна, бо він зрадив присязі і вчасно не проінформував про вторгнення російських військ на територію Криму.

Про це він сказав в Оболонському райсуді Києві у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, 15 лютого.

За його словами, він звільнив Ільїна 27 лютого 2014 року за бездіяльність під час окупації Росією Криму.

"Ми дізнались про вторгнення російських військ не 24 лютого, а 27-го, коли було захоплено Верховну Раду Криму. Хоча насправді вторгнення почалось ще 20 лютого, коли Майдан захлинався у крові", - сказав Турчинов.

Він зазначив, що до цього моменту не отримав жодної пропозиції, рапорту чи плану дій від Ільїна і тому зняв його з посади.

"Пан Ільїн навіть не набрав мій номер телефону, щоб повідомити про те, що відбувається у Криму, він приховував реальну інформацію", - заявив Турчинов.

Колишній в.о. президента розповів, що як тільки йому стало відомо про реальний стан речей з доповіді військових та в.о. Міноборони на засіданні Ради нацбезпеки, було ухвалене рішення про переведення військ у повну бойову готовність.

"28 лютого було ухвалене таке рішення, після доповіді Тенюха та інших військових. До мене таких наказів ніхто не ухвалював. Принаймні, мені про це нічого не відомо", - додав він.

На запитання адвокатів, як так могло статися, що він ухвалив рішення про повну бойову готовність 28 лютого, а Ільїну дав відповідне доручення у Криму 27 лютого, після його звільнення, Турчинов відповів, що це неправда.

"Це є брехливі покази пана Ільїна, який своєю бездіяльністю дозволив вторгнення російських військових, приховував інформацію, співпрацював з РФ і зараз переховується у Росії".

Він додав, що Ільїн зрадив присязі і фактично вчинив злочин і якби не втік до Росії "сидів би на лаві підсудних разом із Януковичем".

Турчинов також зазначив, що присязі у Криму зрадили "тисячі офіцерів".