Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-глава Генштаба ВСУ Ильин скрывал информацию об оккупации Крыма - Турчинов

Четверг, 15 февраля 2018, 18:07

Бывший и.о. президента Александр Турчинов заявил, что уволил экс-главу Генштаба Вооруженных сил Юрия Ильина, потому что он предал присягу и вовремя не проинформировал о вторжении российских войск на территорию Крыма.

Об этом он сказал в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича 15 февраля.

По его словам, он уволил Ильина 27 февраля 2014 года из-за бездействия во время оккупации Россией Крыма.

"Мы узнали о вторжении российских войск не 24 февраля, а 27-го, когда была захвачена Верховная Рада Крыма. Хотя на самом деле вторжение началось еще 20 февраля, когда Майдан захлебывался в крови", - сказал Турчинов.

Он отметил, что до этого момента не получил ни одного предложения, рапорта или плана действий от Ильина и поэтому снял его с должности.

"Господин Ильин даже не набрал мой номер телефона, чтобы сообщить о том, что происходит в Крыму, он скрывал реальную информацию", - заявил Турчинов.

Бывший и.о. президента рассказал, что как только ему стало известно о реальном положении вещей из доклада военных и и.о. Минобороны на заседании Совета нацбезопасности, было принято решение о переводе войск в полную боевую готовность.

"28 февраля было принято такое решение, после доклада Тенюха и других военных. До меня таких приказов никто не отдавал. По крайней мере, мне об этом ничего не известно", - добавил он.

На вопрос адвокатов, как так могло произойти, что он принял решение о полной боевой готовности 28 февраля, а Ильину дал соответствующее поручение в Крыму 27 февраля, после его увольнения, Турчинов ответил, что это неправда.

"Это лживые показания господина Ильина, который своим бездействием позволил вторжение российских военных, скрывал информацию, сотрудничал с РФ и сейчас скрывается в России".

Он добавил, что Ильин предал присягу и фактически совершил преступление и если бы не сбежал в Россию "сидел бы на скамье подсудимых вместе с Януковичем".

Турчинов также отметил, что присягу в Крыму предали "тысячи офицеров".

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурчиновСНБОсудЯнуковичдело о госизмене
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Турчинов
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко Донбасс – это мое мнение
Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину
Последние новости
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: