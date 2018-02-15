Экс-глава Генштаба ВСУ Ильин скрывал информацию об оккупации Крыма - Турчинов

Бывший и.о. президента Александр Турчинов заявил, что уволил экс-главу Генштаба Вооруженных сил Юрия Ильина, потому что он предал присягу и вовремя не проинформировал о вторжении российских войск на территорию Крыма.

Об этом он сказал в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича 15 февраля.

По его словам, он уволил Ильина 27 февраля 2014 года из-за бездействия во время оккупации Россией Крыма.

"Мы узнали о вторжении российских войск не 24 февраля, а 27-го, когда была захвачена Верховная Рада Крыма. Хотя на самом деле вторжение началось еще 20 февраля, когда Майдан захлебывался в крови", - сказал Турчинов.

Он отметил, что до этого момента не получил ни одного предложения, рапорта или плана действий от Ильина и поэтому снял его с должности.

"Господин Ильин даже не набрал мой номер телефона, чтобы сообщить о том, что происходит в Крыму, он скрывал реальную информацию", - заявил Турчинов.

Бывший и.о. президента рассказал, что как только ему стало известно о реальном положении вещей из доклада военных и и.о. Минобороны на заседании Совета нацбезопасности, было принято решение о переводе войск в полную боевую готовность.

"28 февраля было принято такое решение, после доклада Тенюха и других военных. До меня таких приказов никто не отдавал. По крайней мере, мне об этом ничего не известно", - добавил он.

На вопрос адвокатов, как так могло произойти, что он принял решение о полной боевой готовности 28 февраля, а Ильину дал соответствующее поручение в Крыму 27 февраля, после его увольнения, Турчинов ответил, что это неправда.

"Это лживые показания господина Ильина, который своим бездействием позволил вторжение российских военных, скрывал информацию, сотрудничал с РФ и сейчас скрывается в России".

Он добавил, что Ильин предал присягу и фактически совершил преступление и если бы не сбежал в Россию "сидел бы на скамье подсудимых вместе с Януковичем".

Турчинов также отметил, что присягу в Крыму предали "тысячи офицеров".