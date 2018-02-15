Бойовики ОРЛО повернули тіло українського військового - штаб АТО

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Четвер, 15 лютого 2018, 22:03

Бойовики ОРЛО повернули тіло загиблого українського військового після переговорів із представниками ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Після тривалих та складних перемовин представники гуманітарного проекту Збройних Сил України "Евакуація 200" домоглися повернення тіла загиблого захисника на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український військовий загинув 12 лютого. Він потрапив під ворожий мінометний обстріл, коли виконував бойове завдання із спостереження за позиціями противника. Тоді тіло загиблого військовослужбовця потрапило до бойовиків.

"Впродовж трьох днів представники ОРЛО змінювали час передачі тіла загиблого захисника, вишукуючи у цьому факті зиск для проведення цинічних інформаційних акцій", - зазначають у штабі.

Тіло загиблого військовослужбовця передали на підконтрольну Україні територію в районі населеного пункту Щастя за участі представників "Спілки ветеранів Афганістану Луганщини", ОБСЄ та української сторони СЦКК.

Українська правда
Теми: Донбас АТО війна ОРДЛО
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