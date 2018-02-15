Бойовики ОРЛО вернули тело украинского военного - штаб АТО

Боевики ОРЛО вернули тело погибшего украинского военного после переговоров с представителями ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"После длительных и сложных переговоров представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" добились возвращения тела погибшего защитника на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский военный погиб 12 февраля. Он попал под вражеский минометный обстрел, когда выполнял боевую задачу по наблюдению за позициями противника. Тогда тело погибшего военнослужащего попало к боевикам.

"На протяжении трех дней представители ОРЛО меняли время передачи тела погибшего защитника, выискивая в этом факте выгоду для проведения циничных информационных акций", - отмечают в штабе.

Тело погибшего военнослужащего передали на подконтрольную Украине территорию в районе населенного пункта Счастье с участием представителей "Союза ветеранов Афганистана Луганщины", ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.