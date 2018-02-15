Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розслідування справи харківського ректора передали НАБУ – ЗМІ

Четвер, 15 лютого 2018, 21:39

Досудове розслідування кримінального провадження стосовно начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету, передали від військової прокуратури до НАБУ.

Про це повідомив адвокат Алімпієва Максим Журавльов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кримінальне провадження передано на досудове розслідування НАБУ. Ми відстоюємо ту саму позицію, що й раніше: генерал-майор Алімпієв вважає обвинувачення проти себе абсолютно необґрунтованими. Але ми раді, що справою більше не займається упереджена військова прокуратура Харківського гарнізону", - розповів Журавльов.

За його словами, захист неодноразово заявляв про порушення підслідності.

"Військова прокуратура від початку не мала права цього робити. Це підслідність НАБУ", - зазначив адвокат.

Як відомо, 17 листопада Військова прокуратура затримала начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім Кожедуба генерал - майора Алімпієва А. М. за підозрою в розтраті 2,4 млн грн.

20 листопада Дзержинський районний суд Харкова заарештував заступника начальника Харківського національного університету Повітряних cил імені Івана Кожедуба Нікіфорова І.А. і призначив заставу розміром 1 мільйон гривень.

19 січня 2018 року Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО під заставу у 1,5 мільйона гривень.

29 січня 2018 року Апеляційний суд Харківської області скасував рішення суду про арешт генерал-майора Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету.

Теми: судХарківкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
суд
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: