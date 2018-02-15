Розслідування справи харківського ректора передали НАБУ – ЗМІ

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Четвер, 15 лютого 2018, 22:39

Досудове розслідування кримінального провадження стосовно начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету, передали від військової прокуратури до НАБУ.

Про це повідомив адвокат Алімпієва Максим Журавльов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кримінальне провадження передано на досудове розслідування НАБУ. Ми відстоюємо ту саму позицію, що й раніше: генерал-майор Алімпієв вважає обвинувачення проти себе абсолютно необґрунтованими. Але ми раді, що справою більше не займається упереджена військова прокуратура Харківського гарнізону", - розповів Журавльов.

За його словами, захист неодноразово заявляв про порушення підслідності.

"Військова прокуратура від початку не мала права цього робити. Це підслідність НАБУ", - зазначив адвокат.

Як відомо, 17 листопада Військова прокуратура затримала начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім Кожедуба генерал - майора Алімпієва А. М. за підозрою в розтраті 2,4 млн грн.

20 листопада Дзержинський районний суд Харкова заарештував заступника начальника Харківського національного університету Повітряних cил імені Івана Кожедуба Нікіфорова І.А. і призначив заставу розміром 1 мільйон гривень.

19 січня 2018 року Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО під заставу у 1,5 мільйона гривень.

29 січня 2018 року Апеляційний суд Харківської області скасував рішення суду про арешт генерал-майора Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету.

Теми: суд Харків корупція
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