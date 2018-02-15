Расследование дела харьковского ректора передали НАБУ - СМИ

Досудебное расследование уголовного производства в отношении начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате бюджета, передали от военной прокуратуры в НАБУ.

Об этом сообщил адвокат Алимпиева Максим Журавлев, передает "Интерфакс-Украина".

"Уголовное производство передано на досудебное расследование НАБУ. Мы отстаиваем ту же позицию, что и раньше: генерал-майор Алимпиев считает обвинения против себя абсолютно необоснованными. Но мы рады, что делом больше не занимается предвзятая военная прокуратура Харьковского гарнизона", - рассказал Журавлев.

По его словам, защита неоднократно заявляла о нарушении подследственности.

"Военная прокуратура изначально не имела права этого делать. Это подследственность НАБУ", - отметил адвокат.

Как известно, 17 ноября Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

20 ноября Дзержинский районный суд Харькова арестовал заместителяначальника Харьковского национального университета Воздушных cил имени Ивана Кожедуба Никифорова И.А. и назначил залог в размере 1 миллион гривен.

19 января 2018 года Андрей Алимпиев вышел из СИЗО под залог в 1,5 миллиона гривен.

29 января 2018 года Апелляционный суд Харьковской области отменил решение суда об аресте генерал-майора Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате бюджета.