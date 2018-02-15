Бойовики планують провокації біля Докучаївська і Новотроїцького – штаб АТО

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Четвер, 15 лютого 2018, 23:13

Бойовики можуть обстріляти населені пункти Докучаївськ і Новотроїцьке.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За наявною інформацією на території Луганської та Донецької областей ближчими днями можуть відбутися збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ, які можуть здійснювати підрозділи так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади в районі населених пунктів Докучаївськ та Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що під обстріли можуть потрапити житлові будинки, об’єкти інфраструктури, лінії електропередач, водо- та газопроводи, що розташовані по обидва боки лінії розмежування.

"Злочини противника проти людяності фіксуватимуться російськими ЗМІ, для створення фейкових фото і відео матеріалів з наступними звинуваченнями та дезінформуванням світової спільноти і представників ОБСЄ щодо недотримання підрозділами сил АТО режиму припинення вогню", - розповідають у штабі АТО.

У відомстві припускають, що збройні провокації бойовиків пов’язані із проведенням зустрічі "Нормандської четвірки" в межах Мюнхенської конференції.

Очікується, що на зустрічі обговорюватимуть розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі.

Українська правда
Теми: Донбас війна АТО Росія ОРДЛО
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