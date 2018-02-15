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Боевики планируют провокации возле Докучаевска и Новотроицкого - штаб АТО

Четверг, 15 февраля 2018, 22:13

Боевики могут обстрелять населенные пункты Докучаевск и Новотроицкое.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По имеющейся информации на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что под обстрелы могут попасть жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения.

"Преступления противника против человечности будут фиксироваться российскими СМИ для создания фейковых фото и видео материалов со следующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня", - рассказывают в штабе АТО.

В ведомстве предполагают, что вооруженные провокации боевиков связаны с проведением встречи "Нормандской четверки" в рамках Мюнхенской конференции.

Ожидается, что на встрече будет обсуждаться размещение миротворческого контингента ООН на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаАТОРосcияОРДЛО
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