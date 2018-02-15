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"Динамо" грає унічию в Афінах у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Четвер, 15 лютого 2018, 23:16

Київське "Динамо" не втримало перемогу у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з грецьким клубом АЕК.

Гра завершилася унічию - 1:1.

Українська команда першою відкрила рахунок в грі. На 19-ій хвилині Дерліс Гонсалес поборовся за м`яч на правому фланзі і прострілив у центр штрафного майданчика, де ударом в один дотик відправив круглого у кут воріт Віктор Циганков. У першому таймі більш моментів біля обох воріт уболівальники не побачили.

У заключні 45-ть хвилин вже повна перевага грецької команди. Підопічні Олександра Хацкевича грали другим номером. З хвилини 60-ї довелося вступати в гру і Денису Бойко. Воротар киян потягнув небезпечні удари із стандартів від Гало та Лазароса.

На 80-й хвилині греки таки забили. Знову стандарт біля воріт "Динамо" і помилився на виході Бойко, і Айдарович ударом головою забиває у порожні ворота - 1:1. У час, що залишився до завершення матчу, гравці АЕК мали ще кілька моментів, щоб навіть виграти цю гру, але киянам цього вечора щастило.

Варто додати, що футболісти АЕК завдали шість ударів у площину воріт "Динамо". Віце-чемпіони України мають у своєму активі лише один удар, коли гол забивав Циганков.

Матч-відповідь пройде за тиждень у Києві на НСК "Олімпійський".

Микола Аврамчук для УП

Теми: футбол
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