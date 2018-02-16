"Динамо" играет вничью в Афинах в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

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Пятница, 16 февраля 2018, 00:16

Киевское "Динамо" не удержало победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с греческим клубом АЕК.

Игра завершилась вничью - 1: 1.

Украинская команда первой открыла счет в игре. На девятнадцатой минуте Гонсалес поборолся за мяч на правом фланге и прострелил в центр штрафной, где ударом в одно касание отправил круглого в угол ворот Виктор Цыганков. В первом тайме больше моментов у обоих ворот болельщики не увидели.

В заключительные 45-ть минут уже полное преимущество было у греческой команды. Подопечные Александра Хацкевича играли вторым номером. С минуты 60-й пришлось вступать в игру и Денису Бойко. Вратарь киевлян потянул опасные удары по стандартам от Гало и Лазароса.

На 80-й минуте греки таки забили. Опять стандарт у ворот "Динамо" и ошибся на выходе Бойко, и Айдарович ударом головой забивает в пустые ворота - 1: 1. В оставшееся до конца матча, игроки АЕК имели еще несколько моментов, чтобы даже выиграть эту игру, но киевлянам в этот вечер везло.

Стоит добавить, что футболисты АЕК нанесли шесть ударов в створ ворот "Динамо". Вице-чемпионы Украины имеют в своем активе лишь один удар, когда гол забивал Цыганков.

Ответный матч пройдет через неделю в Киеве на НСК "Олимпийский".

Николай Аврамчук для УП

Темы: футбол
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