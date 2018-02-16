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Reuters: У Сирії за тиждень загинули чи поранені 300 російських найманців

П'ятниця, 16 лютого 2018, 00:56

У Сирії унаслідок авіаудару міжнародної коаліції під командуванням США минулого тижня загинули або поранені близько 300 найманців приватної військової компанії.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Російський військовий лікар повідомив, що близько 100 людей вбиті, інше джерело, знайоме з кількома бійцями, заявило, що кількість загиблих перевищила 80 людей.

Російський військовий лікар, який безпосередньо був задіяний у лікуванні евакуйованих з Сирії поранених, повідомив, що станом на суботу у лікарні було понад 50 таких пацієнтів, 30% з яких мали серйозні поранення.

Військовий лікар сказав, що один з його знайомих лікарів, який літав до Сирії, повідомив, що в кінці минулого тижня вбито близько 100 осіб, а 200 осіб отримали поранення.

Лікар, зазначив, що більшість жертв – це російські приватні військові контрактники.

Раніше повідомлялося, що 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Як зазначає агентство, прес-секретар Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова визнала, що п'ять російських громадян у районі бою могли бути вбиті, але підкреслила, що вони не були російськими військовими.

Вона заявила, що повідомлення про десятки чи сотні жертв є дезінформацією, яку поширюють противники Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосія
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