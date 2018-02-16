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Reuters: В Сирии за неделю погибли или ранены 300 российских наемников

Пятница, 16 февраля 2018, 00:56

В Сирии в результате авиаудара международной коалиции под командованием США на прошлой неделе погибли или ранены около 300 наемников частной военной компании.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Российский военный врач сообщил, что около 100 человек убиты, другой источник, знакомый с несколькими бойцами, заявил, что число погибших превысило 80 человек.

Российский военный врач, который непосредственно был задействован в лечении эвакуированных из Сирии раненых, сообщил, что по состоянию на субботу в больнице было более 50 таких пациентов, 30% из которых имели серьезные ранения.

Военный врач сказал, что один из его знакомых врачей, который летал в Сирию, сообщил, что в конце прошлой недели убито около 100 человек, а 200 человек получили ранения.

Врач отметил, что большинство жертв - это российские частные военные контрактники.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Как отмечает агентство, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова признала, что пять российских граждан в районе боя могли быть убиты, но подчеркнула, что они не были российскими военными.

Она заявила, что сообщения о десятках или сотнях жертв является дезинформацией, которую распространяют противники России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcия
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