Пілоти лайнера Ан-148, що розбився в РФ, перед катастрофою посварилися

Перед катастрофою Ан-148 в Підмосков'ї в кабіні пілотів стався словесний конфлікт.

Про це свідчить запис мовного самописця, повідомляє "Коммерсант" з посиланням на розшифровку розмови.

Як зазначає видання, відновлений ​​запис виявився коротким. Після зльоту пілоти виконували дії прописані в інструкції. Однак вони не включили обігрів приймачів повного тиску (ППТ), які використовуються при встановленні швидкості літака.

Розшифровка записів свідчить про те, що, зіткнувшись з різними показниками швидкості на своїх дисплеях, пілоти лаялися, поки лайнер не врізався в землю.

"Лаючись, вони намагаються вирішити цю проблему, збільшуючи швидкість і нахиляючи літак до землі. Зіткнення з поверхнею відбувається вже під нерозбірливі крики пілотів", - цитує видання свого співрозмовника.

Дані розшифровки свідчать про те, що пілоти так і не зрозуміли, через що виникли спотворені свідчення швидкості на дисплеях і, відповідно, в принципі не могли впоратися з цією критичною ситуацією.

Нагадаємо, розшифрувавши параметричний самописець літака, що розбився, експерти Міждержавного авіаційного комітету (МАК) прийшли до висновку, що невключення обігріву могло привести до обмерзання приладів, які показують швидкість польоту.

Як встановили експерти, при наборі літаком висоти близько 2 тис. м індикатор швидкості у одного з пілотів показував неприпустимо низькі для такої ситуації 200 км/год, а в іншого взагалі залишався на нулі.

При цьому реальна швидкість лайнера становила близько 600 км/год. Екіпаж пішов на різке зниження, щоб набрати, як йому здавалося, швидкість, якої бракувало. В результаті літак врізався в землю.

На борту перебувала 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.