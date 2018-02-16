Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пілоти лайнера Ан-148, що розбився в РФ, перед катастрофою посварилися

П'ятниця, 16 лютого 2018, 04:12

Перед катастрофою Ан-148 в Підмосков'ї в кабіні пілотів стався словесний конфлікт.

Про це свідчить запис мовного самописця, повідомляє "Коммерсант" з посиланням на розшифровку розмови.

Як зазначає видання, відновлений ​​запис виявився коротким. Після зльоту пілоти виконували дії прописані в інструкції. Однак вони не включили обігрів приймачів повного тиску (ППТ), які використовуються при встановленні швидкості літака.

Розшифровка записів свідчить про те, що, зіткнувшись з різними показниками швидкості на своїх дисплеях, пілоти лаялися, поки лайнер не врізався в землю.

"Лаючись, вони намагаються вирішити цю проблему, збільшуючи швидкість і нахиляючи літак до землі. Зіткнення з поверхнею відбувається вже під нерозбірливі крики пілотів", - цитує видання свого співрозмовника.

Дані розшифровки свідчать про те, що пілоти так і не зрозуміли, через що виникли спотворені свідчення швидкості на дисплеях і, відповідно, в принципі не могли впоратися з цією критичною ситуацією.

Нагадаємо, розшифрувавши параметричний самописець літака, що розбився, експерти Міждержавного авіаційного комітету (МАК) прийшли до висновку, що невключення обігріву могло привести до обмерзання приладів, які показують швидкість польоту.

Як встановили експерти, при наборі літаком висоти близько 2 тис. м індикатор швидкості у одного з пілотів показував неприпустимо низькі для такої ситуації 200 км/год, а в іншого взагалі залишався на нулі.

При цьому реальна швидкість лайнера становила близько 600 км/год. Екіпаж пішов на різке зниження, щоб набрати, як йому здавалося, швидкість, якої бракувало. В результаті літак врізався в землю.

На борту перебувала 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Теми: Росіяавіакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Росія
З'явилися свіжі фото пошкодженого судна окупантів "Оленегорский горняк"
Режим Путіна виніс новий вирок Навальному – 19 років колонії особливого режиму
Розвідка Естонії: Відсутність успіхів на фронті Росія компенсує ударами дронів і ракет
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: