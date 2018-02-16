Пілоти лайнера Ан-148, що розбився в РФ, перед катастрофою посварилися

14135 переглядів
П'ятниця, 16 лютого 2018, 05:12

Перед катастрофою Ан-148 в Підмосков'ї в кабіні пілотів стався словесний конфлікт.

Про це свідчить запис мовного самописця, повідомляє "Коммерсант" з посиланням на розшифровку розмови.

Як зазначає видання, відновлений ​​запис виявився коротким. Після зльоту пілоти виконували дії прописані в інструкції. Однак вони не включили обігрів приймачів повного тиску (ППТ), які використовуються при встановленні швидкості літака.

Розшифровка записів свідчить про те, що, зіткнувшись з різними показниками швидкості на своїх дисплеях, пілоти лаялися, поки лайнер не врізався в землю.

"Лаючись, вони намагаються вирішити цю проблему, збільшуючи швидкість і нахиляючи літак до землі. Зіткнення з поверхнею відбувається вже під нрозбірливі крики пілотів", - цитує видання свого співрозмовника.

Дані розшифровки свідчать про те, що пілоти так і не зрозуміли, через що виникли спотворені свідчення швидкості на дисплеях і, відповідно, в принципі не могли впоратися з цією критичною ситуацією.

Нагадаємо, розшифрувавши параметричний самописець літака, що розбився, експерти Міждержавного авіаційного комітету (МАК) прийшли до висновку, що невключення обігріву могло привести до обмерзання приладів, які показують швидкість польоту.

Як встановили експерти, при наборі літаком висоти близько 2 тис. м індикатор швидкості у одного з пілотів показував неприпустимо низькі для такої ситуації 200 км/год, а в іншого взагалі залишався на нулі.

При цьому реальна швидкість лайнера становила близько 600 км/год. Екіпаж пішов на різке зниження, щоб набрати, як йому здавалося, швидкість, якої бракувало. В результаті літак врізався в землю.

На борту перебувала 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Теми: Росія авіа катастрофи
powered by lun.ua
По темі
Reuters: У Сирії за тиждень загинули чи поранені 300 російських найманців 16 лютого 2018, 01:56
США звинуватили РФ у організації кібератаки NotPetya проти України 16 лютого 2018, 01:04
Бойовики планують провокації біля Докучаївська і Новотроїцького – штаб АТО 15 лютого 2018, 23:13
Усі новини
Головні новини
Хроніка 16 лютого. Майдан йде в "мирний наступ", а Тимошенко – головна помилка Ющенка
Доба в АТО: Бойовики застосовують артилерію, 1 боєць ЗСУ загинув
Дуда просить суд перевірити статті про українських націоналістів у законі про ІНП
США звинуватили РФ у організації кібератаки NotPetya проти України
Усі новини
Освіта

ЗНО-2018: Для вступників запустили мобільний додаток і безкоштовний сайт підготовки

здоров'я

Чому в Україні спалах кору, а всі лікарі говорять про дифтерію