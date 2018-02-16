Пилоты разбившегося в РФ Ан-148 перед катастрофой поругались

Перед катастрофой Ан-148 в Подмосковье в кабине пилотов произошел словесный конфликт.

Об этом свидетельствует запись речевого самописца, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на расшифровку разговора.



Как отмечает издание, восстановленная запись оказалась короткой. После взлета пилоты выполняли положенные по инструкции действия. Однако они не включили обогрев приемников полного давления (ППД), которые используются при установлении скорости самолета.

Расшифровка записей свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю.

"Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов", - цитирует издание своего собеседника.

Данные расшифровки свидетельствуют о том, что пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях и, соответственно, в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией.

Напомним, расшифровав параметрический самописец разбившегося самолета, эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что невключение обогрева могло привести к обледенению приборов, которые показывают скорость полета.

Как установили эксперты, при наборе самолетом высоты около 2 тыс. м индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле.

При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.

На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли.