Гройсман похвалився, як зріс експорт України

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 09:22

Експорт України у 2017 році зріс на 16%, і найбільший приріст – в експорті до Європейського Союзу.

Про це пише прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.

"Експорт України в 2017 році зріс на 16%. А експорт окремо товарів - на 19%. 40,5% своїх товарів та послуг Україна продає до ЄС (на $20 млрд)", – зазначає він.

 

"Темпи росту експорту до ЄС ще більші, ніж загальні. Плюс 21%, порівняно з 2016 роком", – наголошує Гройсман.

"Всього Україна експортувала в 223 країни на загальну суму $52,3 млрд", – додає прем’єр..

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