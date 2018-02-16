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Гройсман похвастался, как вырос экспорт Украины

Пятница, 16 февраля 2018, 08:22

Экспорт Украины в 2017 году вырос на 16%, и наибольший прирост – в экспорте в Европейский Союз.

Об этом пишет премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Экспорт Украины в 2017 году вырос на 16%. А экспорт отдельно товаров – на 19%. 40,5% своих товаров и услуг Украина продает в ЕС (на $20 млрд)", – отмечает он.

Экспорт
Экспорт

"Темпы роста экспорта в ЕС еще больше, чем общие. Плюс 21% по сравнению с 2016 годом", – отмечает Гройсман.

"Всего Украина экспортировала в 223 страны на общую сумму $52,3 млрд", – добавляет премьер.

Темы: экспортГройсман
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