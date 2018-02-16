14 лютого у День усіх закоханих в Україні одружилися 2393 пари, 349 пар з яких скористалися послугою "Шлюб за добу".

Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, повідомляє сайт Мінюсту.

"14 лютого в Україні стало на 2393 подружжя більше. Рекордсменом за кількістю шлюбів стала столиця – у Києві одружилося 216 пар", - сказала Сукманова.

На другому місці за кількістю одружених – Дніпропетровська область (197 пар), третьому – Львівська область (152 пари).

Найменше пар одружилося в Луганській області – лише 24.

Сукманова відзначила, що день святого Валентина є доволі популярним для проведення весілля, тому 14 лютого 58 відділів ДРАЦСу по всій Україні працювали з 8 ранку і до півночі.

"Перший шлюб 14 лютого було зареєстровано о 8:13 ранку в Запорізькій області, а останній – о 23:55 на Черкащині", - повідомила Сукманова.

Вона подякувала всім працівникам, які "пройшли "випробування" днем Святого Валентина".