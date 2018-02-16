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Бум браков на Валентина: последнюю пару расписали за 5 минут до полуночи

Пятница, 16 февраля 2018, 08:52

14 февраля в День всех влюбленных в Украине поженились 2393 пары, 349 пар из которых воспользовались услугой "Брак за сутки".

Об этом рассказала заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, сообщает сайт Минюста.

"14 февраля в Украине стало на 2393 супруги больше. Рекордсменом по количеству браков стала столица – в Киеве поженились 216 пар", - сказала Сукманова.

На втором месте по количеству новобрачных – Днепропетровская область (197 пар), на третьем – Львовская область (152 пары).

Меньше всего пар поженились в Луганской области – всего 24.

Сукманова отметила, что праздник святого Валентина является довольно популярным днем ​​для проведения свадьбы, поэтому 14 февраля 58 отделов ГРАГСов по всей Украине работали с 8 утра и до полуночи.

"Первый брак 14 февраля был зарегистрирован в 8:13 утра в Запорожской области, а последний – в 23:55 в Черкасской", - сообщила Сукманова.

Она поблагодарила всех работников, которые "прошли "испытание" днем Святого Валентина".

Темы: Минюстпразднования
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