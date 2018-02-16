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Вища рада правосуддя звільнила суддю часів Майдану

П'ятниця, 16 лютого 2018, 11:54

Вища рада правосуддя звільнила суддю Ленінського райсуду Кропивницького Євгенія Безсмолого через арешт учасників мітингів на Майдані.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила 15 лютого.

Зазначається, що раніше щодо Безсмолова була порушена дисциплінарна справа на підставі заяви прокурора Кіровоградської області Євгенія Здоренка, в якій зазначено, що вказаний суддя ухвалив рішення про накладення адміністративних стягнень на учасників акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року по квітень  2014 року.

Повідомляється, що суддя, "користуючись дискреційними повноваженнями", ухвалив рішення про найсуворіше адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту строком на п’ятнадцять діб для двох учасників протестних акцій на Майдані.

"Під час розгляду зазначених справ суддя порушив приписи КУпАП щодо всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин кожної справи та оцінки доказів, беручи до уваги лише протоколи та рапорти працівників органів внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згідно з висновком Першої Дисциплінарної палати ВРП встановлені під час перевірки обставини свідчать, що суддя Безсмолий не дотримався присяги, яка зобов’язує суддю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді.

У ВРП додають, що встановлені факти стали підставою для звільнення Безсмолого з посади судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя практично закінчила розгляд дисциплінарних проваджень за законом "Про відновлення довіри до судової влади", що передбачав перевірку суддів, які під час Майдану виносили рішення з очевидними ознаками свавільності.

Повідомлялося, що за результатами розгляду цих скарг Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення 64 суддів. З них 31 суддю звільнили в 2016 році, 3 суддів - в 2017. Подання на звільнення 1 судді було скасовано рішенням ВРП. 29 суддів очікують фінального рішення.

Українська правда

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Теми: судМайданКропивницький
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