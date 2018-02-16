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Засуджений в окупованому Криму українець оскаржить вирок

П'ятниця, 16 лютого 2018, 12:05

Андрій Захтей, засуджений підконтрольним Кремлю Верховним судом Криму до 6,5 років колонії суворого режиму за "підготовку диверсій", планує оскаржити вирок.

Про це після оголошення вироку заявив адвокат засудженого Ігор Пивоваров, повідомляють "Крим.Реалії".

Він зазначив, що у Захтея буде 10 днів, щоб подати скаргу на рішення суду після отримання тексту вироку.

Засуджений має намір оскаржити вирок, незважаючи на те, що раніше уклав угоду зі слідством.  

Як відомо, 16 лютого в анексованому Криму Захтея, обвинуваченого в підготовці диверсій, засудили до 6,5 років колонії суворого режиму.

У січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму.

У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.

Він неодноразово писав заяви про тортури з боку співробітників ФСБ.

Зокрема, співробітники ФСБ стягували наручниками його зап'ястя (шрами були зафіксовані лікарями сімферопольського СІЗО) і били Захтея струмом, пристібаючи клеми до ніг, сідниць і геніталій.

Повідомлялося, що його змушували дати свідчення, на які він не погоджувався. Однак пізніше Захтей надав зізнання, які від нього вимагали.

"Українська правда" у Threads

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