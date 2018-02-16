У ДБР розповіли, як обирали громадськість у конкурсні комісії

Представників громадськості до складу конкурсних комісій Держбюро розслідувань обирав комітет із 3 осіб за допомогою рейтингового голосування.

Про це йдеться у роз’ясненні ДБР, опублікованому у Facebook.

Повідомляється, що своїх представників до складу конкурсних комісій ДБР подали 20 організацій, 6 з яких не відповідали вимогам відбору.

Зокрема, ГО "Антикорупційний контроль України" (яка, як зазначається, подала неповний пакет документів щодо одного кандидата, а інший кандидат не мав юридичної освіти), ГО "Центр реформ, демократії та права" (яка подала документи після закінчення терміну).

Також не пройшли дві благодійні організації – "Міжнародна благодійна організація "Комітет сприяння правоохоронним органам України" та Херсонська обласна благодійна організація "Сприяння безпеці дорожнього руху".

А "Національна асоціація адвокатів України" та "Всеукраїнська професійна спілка правників" не змогли взяти участь у відборі, бо не діють як громадські об’єднання.

Представників ГО до конкурсних комісій ДБР обирав комітет із 3 осіб, до яких звернувся голова ДБР Роман Труба. Це головред "LB.ua" Олег Базар, голова ГО "Антикорупційний монітор" Дмитро Остапчук та голова Центру "Ейдос", член Ради Реанімаційного пакету реформ Віктор Таран.

У ДБР наголосили, що для того, "щоб уникнути тиску на членів комітету", до ухвалення рішення їх прізвища не розголошувались. Їх оприлюднили, коли надійшли пропозиції щодо включення представників громадськості до складу конкурсних комісій.

Відзначається, що переможців обрали рейтинговим голосуванням.

"Представники громадських організацій можуть залучатись до складу конкурсних комісій ДБР, при цьому персональний склад комісій затверджує директор Бюро", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що за "Типовим порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань", затвердженим Кабміном, участь громадських об’єднань у конкурсних комісіях не є обов’язковою.

У ДБР погоджуються, що за діяльністю Бюро мають спостерігати як медіа, так і громадські активісти чи експерти.

"Незабаром розпочнеться формування Ради громадського контролю. Після відповідного оголошення закликаємо громадські об’єднання долучитись до її формування", - підсумували у Бюро.

Водночас, як стало відомо "Українській правді", 16 лютого Труба зустрічався з представниками двох організацій, які також подавали свої кандидатури, але не пройшли – це ГО "Асоціація адвокатів України" та ГО "Асоціація правників України".

Президент ААУ Зоя Ярош та віце-президента АПУ Володимир Саєнко передали голові ДБР відкритий лист, в якому звинуватили ДБР "у проведенні непрозорого конкурсу", і запит щодо порядку проведення конкурсу.



Ці організації наполягають на тому, що немає документу, який би затверджував порядок призначення членів комітету. А тому вимагають повторного проведення конкурсу.

Адвокат Олексій Шевчук, якого подавала ААУ, зазначив УП, що комітет з відбору членів конкурсної комісії голова ДБР Роман Труба обирав сам.

"Труба нам пояснив, що обрав комітет за власним переконанням, бо ці люди є найбільш порядними, і він упевнений у неупередженості. Проте він не зміг пояснити, чому не вчені і не інші журналісти", - обурився Шевчук.

У ДБР на це зазначили, що поки не мають наміру проводити повторний конкурс.

"Станом на зараз немає інформації, що буде проведено повторний конкурс. Станом на сьогодні результати конкурсу лишаються в силі", - сказали в ДБР.

Як повідомлялося раніше, у конкурсні комісії ДБР обрали 4 представників громадськості.

ГО "Асоціація адвокатів України" висунула від громадськості до складу конкурсної комісії адвоката Олексія Шевчука. Однак сам Шевчук розповів, що від ДБР йому запрошення не надходило.



У ДБР пояснювали, що адвокати не є громадським об'єднанням, а тому вони не могли претендувати на цю посаду.

Раніше Шевчук вже був помічений у конфлікті з активістами РПР. Співзасновниця компанії "Шевчук і Партнери" Дар'я Козій вказана керівником ТОВ "Реанімаційний пакет реформ". Це ТОВ зареєстроване 19 січня 2018 року. З 2014 року в Україні існує однойменна неформальна коаліція, яка об'єднує провідні громадські організації та експертів України у сфері просування реформ.

ТОВ "Реанімаційний пакет реформ" на бланку з логотипом коаліції Реанімаційний Пакет Реформ видало документ, який використали юристи адвокатської компанії "Баррістерс" для подачі пропозиції на тендер ДП "Енергоринок".

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