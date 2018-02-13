В конкурсні комісії ДБР обрали 4 представників громадськості

До складу конкурсних комісій Державного бюро розслідувань запропоновано включити представників від чотирьох громадських об’єднань.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів.

Вказується, що Комітет з відбору представників громадських об’єднань запропонував такі кандидатури Директору ДБР Роману Трубі:

Олександр Лємєнов (Громадська організація "Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів");

Петро Варишко (Громадська організація "Громадський люстраційний комітет");

Максим Болдін (Громадська організація "Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків");

Тарас Бойко (Громадська організація "Центр політико-правових реформ").

Зазначається, що усього 20 організацій надіслали свої документи, а вказані кандидатури членами комітету булі підтримані одноголосно.

ГО Асоціація адвокатів України висунула від громадськості до складу конкурсної комісії адвоката Олексія Шевчука.



Однак, як розповів УП сам Шевчук, від ДБР запрошення не надходило.



"І нас не запросили на співбесіду", - додав він.



У ДБР УП пояснили, що адвокати не є громадським об'єднанням, а тому вони не могли претендувати на цю посаду.



"На співбесіду не запрошували нікого з ГО", - додали в ДБР.

Згодом у ДБР уточнили, що представник ГО Асоціація адвокатів України Шевчук таки був допущений до конкурсу, але не пройшов рейтингове голосування.

Також у ДБР уточнили, що не була допущена до конкурсу Національна асоціація адвокатів України та деякі благодійні організації, оскільки вони не є громадськими організаціями.

Раніше Шевчук вже був помічений у конфлікті з активістами РПР. Співзасновниця компанії "Шевчук і Партнери" Дар'я Козій вказана керівником ТОВ "Реанімаційний пакет реформ". Це ТОВ зареєстроване 19 січня 2018 року. З 2014 року в Україні існує однойменна неформальна коаліція, яка об'єднує провідні громадські організації та експертів України у сфері просування реформ.

ТОВ "Реанімаційний пакет реформ" на бланку з логотипом коаліції Реанімаційний Пакет Реформ видала документ, який використали юристи адвокатської компанії "Баррістерс" для подачі пропозиції на тендер ДП "Енергоринок".

Згідно з "Порядком проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань" до складу конкурсних комісій ДБР можуть входити представники громадських об’єднань та/або Ради громадського контролю. Персональний склад конкурсних комісій затверджує Директор ДБР.

Однією з вимог до претендентів є здійснення статутної діяльності, пов’язаної з правоохоронною та/або правозахисною сферами за період не менш як 24 місяці до дня подання заяви.

Як відомо, 16 листопада комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками– прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

22 листопада президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

ДБР має перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Поки що є колізія з тим, хто порушуватиме нові справи, доки ДБР розгортає діяльність.

Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом про проведення люстраційної перевірки щодо Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

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Детальніше про роботу керівництва ДБР читайте: "Між незалежністю і політиками. Чи почне Держбюро розслідувань саджати чиновників?"