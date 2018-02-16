В РФ назвали "абсурдом" звинувачення росіян у втручанні в вибори США

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "абсурдом" звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори президента США.

Про це написала прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова у Facebook.

"Їх, виявляється, було 13, на думку Мін'юсту США. 13 осіб здійснювали втручання у вибори в США?! 13 проти мільярдних бюджетів спецслужб? Проти розвідки і контррозвідки, проти новітніх розробок і технологій? .. Абсурд? Так. Але це сучасна американська політична реальність", - стверджує речниця.

Як відомо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів" та ще двох організаціях у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох – у крадіжці особистих даних інших людей.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.