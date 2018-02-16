В РФ назвали "абсурдом" обвинения россиян во вмешательстве в выборы США

В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

Об этом написала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Facebook.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность", - утверждает пресс-секретарь.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей" и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.