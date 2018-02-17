Порошенко в Мюнхені: Росія вже розпочала світову війну

Президент Петро Порошенко вважає, що Росія вже почала світову війну нового типу.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди з Мюнхена.

Президент закликав присутніх політиків та експертів замислитися, що безпекові проблеми світу останнього часу мають не лише спільні ознаки, але "часом також спільне походження".

"Гібридна війна, розпочата Росією, перетворюється на світову гібридну війну", - наголосив він.

Порошенко звернув увагу на те, що методи гібридної війни, випробувані російським керівництвом в Україні, наразі використовуються в інших регіонах світу.

"Візьміть як приклад маргінальні радикальні партії, які Росія підтримує по всьому світові. Або візьміть армію тролів... візьміть фейкові-новини", - перерахував він.

Іншим інструментом гібридної війни, за його словами, є кібератаки, подібні на російську атаку за допомогою віруса Petya. Порошенко також подякував урядам низки країн-членів НАТО за нещодавне публічне визнання того, що за здійсненням цієї атаки стояли російські спецслужби.

Європейська правда