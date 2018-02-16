Порошенко в Мюнхене: Россия уже начала мировую войну

Президент Петр Порошенко считает, что Россия уже начала мировую войну нового типа.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена корреспондент Европейской правды.

Президент призвал присутствующих политиков и экспертов задуматься, что проблемы безопасности мира последнего времени имеют не только общие признаки, но "временами - также совместное происхождение".

"Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну", - отметил он.

Порошенко обратил внимание на то, что методы гибридной войны, опробованные российским руководством в Украине, сейчас используются в других регионах мира.

"Возьмите как пример маргинальные радикальные партии, которые Россия поддерживает по всему миру. Или возьмите армию троллей... возьмите фейковые новости", - перечислил он.

'Другим инструментом гибридной войны, по его словам, кибератаки, подобные на российскую атаку с помощью червя Petya. Порошенко также поблагодарил правительствам ряда стран-членов НАТО за недавнее публичное признание того, что за осуществлением этой атаки стояли российские спецслужбы.

Европейская правда