Американський безпілотник знову провів розвідку на Донбасі - ЗМІ

Американський стратегічний безпілотник провів багатогодинний розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".

Безпілотний розвідник RQ-4А Global Hawk з бортовим номером 10-2043 вилетів вранці у п'ятницю, 16 лютого, з авіабази Сігонелла на Сицилії і близько 12 годин курсував з півночі на південь уздовж лінії зіткнення, не перетинаючи її.

Повідомляється, що дрон летів на висоті близько 16 тисяч метрів при швидкості 600 кілометрів на годину. Близько 20:00 він покинув повітряний простір над Донбасом.

Безпілотник здатний перебувати в повітрі до 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів.

Уранці 16 лютого RQ-4А Global Hawk увійшов у повітряний простір України з боку Румунії і полетів на схід над Кіровоградською, Дніпропетровською та Харківською областями.

Під час польоту дрон кілька разів підлітав до кордонів Воронезької, Белгородської та Ростовської областей РФ.

Як повідомлялося, 11 лютого безпілотник ВПС США провів розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі, біля узбережжя окупованого Криму і Краснодарського краю Росії.