Американский беспилотник снова провел разведку на Донбассе - СМИ

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Суббота, 17 февраля 2018, 01:19

Американский стратегический беспилотник провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".

Беспилотный разведчик RQ-4А Global Hawk с бортовым номером 10-2043 вылетел утром в пятницу, 16 февраля, с авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии и около 12 часов курсировал с севера на юг вдоль линии соприкосновения, не пересекая ее.

Сообщается, что дрон летел на высоте около 16 тысяч метров при скорости 600 километров в час. Около 20:00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.

Беспилотник способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Утром 16 февраля RQ-4А Global Hawk вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и полетел на восток над Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областями.

Во время полета беспилотник несколько раз подлетал к границам Воронежской, Белгородской и Ростовской областей РФ.

Как сообщалось, 11 февраля беспилотник ВВС США провел разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края России.

Темы: США Донбасс
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