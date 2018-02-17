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Боти РФ розпалюють тему вільного обігу зброї в США – ЗМІ

Субота, 17 лютого 2018, 01:45
Боти РФ розпалюють тему вільного обігу зброї в США – ЗМІ

Після стрілянини у школі міста Паркленд (Флорида, США) в американському сегменті Twitter активізувались підконтрольні Кремлю боти, які почали розпалювати тему вільного обігу зброї.

Про це пише видання The Hill.

"Уже на наступний день після кривавої стрілянини у Південній Флориді, у мережі Twitter з'явилося багато повідомлень з російських аккаунтів про насильство із застосуванням зброї",  йдеться у статті.

Видання називає "кардинально суперечливою політичною проблемою" в США контроль над зброєю, зазначаючи, що подібні інциденти з масовими вбивствами спричиняють активні дискусії. Російська інформаційна кампанія в соцмережах лише розпалює цю тему.

Зазначається, що веб-сайт Hamilton 68, який відстежує дописи у Twitter, пов'язані з російськими кампаніями впливу, встановив тенденцію до збільшення кількості хеш-тегів і тем, таких як #Parkland, #guncontrolnow, #Florida та #guncontrol, а також імені нападника – Nikolas.

Інший веб-сайт, Botcheck.me, який виявляє політичних і пропагандистських ботів, зазначає, що найбільш популярні двослівні фрази (крім "президент Трамп"), які почали з'являтися на наступний день після стрілянини, мали на увазі саме інцидент у Флориді.

Видання уточнює, що деякі оператори ботів створюють хеш-теги й поширюють їх, допоки їх не підхоплять інші користувачі. Інші боти використовують хеш-теги, які вже є в мережі, щоб спробувати влізти в розмову та загострити її.

Як повідомлялось, в результаті стрілянини в середній школі на півдні Флориди в США загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

Теми: РосіяСШАхакери
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