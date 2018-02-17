Боты РФ разжигают тему свободного оборота оружия в США – СМИ

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Суббота, 17 февраля 2018, 02:45

После стрельбы в школе города Паркленд (Флорида, США) в американском сегменте Twitter активизировались подконтрольные Кремлю боты, которые начали разжигать тему свободного оборота оружия.

Об этом пишет издание The Hill.

"Уже на следующий день после кровавой стрельбы в Южной Флориде, в сети Twitter появилось много сообщений из российских аккаунтов о насилии с применением оружия",  говорится в статье.

Издание называет "кардинально противоречивой политической проблемой" в США контроль над оружием, отмечая, что подобные инциденты с массовыми убийствами вызывают активные дискуссии. Российская информационная кампания в соцсетях только разжигает эту тему.

Отмечается, что сайт Hamilton 68, который отслеживает сообщения в Twitter, связанные с российскими кампаниями влияния, установил тенденцию к увеличению количества хэш-тегов и тем, таких как #Parkland, #guncontrolnow, #Florida и #guncontrol, а также имени нападающего  Nikolas.

Другой сайт, Botcheck.me, который вычисляет политических и пропагандистских ботов, отмечает, среди двухсловных фраз, кроме "президент Трамп", которые начали появляться на следующий день после трагедии, чаще всего упоминался именно инцидент во Флориде.

Издание уточняет, что некоторые операторы ботов создают хэш-теги и распространяют их, пока их не подхватят другие пользователи. Другие боты используют хеш-теги, которые уже есть в сети, чтобы попытаться влезть в разговор и обострить его.

Как сообщалось, в результате стрельбы в средней школе на юге Флориды в США погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

Темы: Росcия США хакеры
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