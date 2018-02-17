Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боты РФ разжигают тему свободного оборота оружия в США – СМИ

Суббота, 17 февраля 2018, 01:45
Боты РФ разжигают тему свободного оборота оружия в США – СМИ

После стрельбы в школе города Паркленд (Флорида, США) в американском сегменте Twitter активизировались подконтрольные Кремлю боты, которые начали разжигать тему свободного оборота оружия.

Об этом пишет издание The Hill.

"Уже на следующий день после кровавой стрельбы в Южной Флориде, в сети Twitter появилось много сообщений из российских аккаунтов о насилии с применением оружия",  говорится в статье.

Издание называет "кардинально противоречивой политической проблемой" в США контроль над оружием, отмечая, что подобные инциденты с массовыми убийствами вызывают активные дискуссии. Российская информационная кампания в соцсетях только разжигает эту тему.

Отмечается, что сайт Hamilton 68, который отслеживает сообщения в Twitter, связанные с российскими кампаниями влияния, установил тенденцию к увеличению количества хэш-тегов и тем, таких как #Parkland, #guncontrolnow, #Florida и #guncontrol, а также имени нападающего  Nikolas.

Другой сайт, Botcheck.me, который вычисляет политических и пропагандистских ботов, отмечает, среди двухсловных фраз, кроме "президент Трамп", которые начали появляться на следующий день после трагедии, чаще всего упоминался именно инцидент во Флориде.

Издание уточняет, что некоторые операторы ботов создают хэш-теги и распространяют их, пока их не подхватят другие пользователи. Другие боты используют хеш-теги, которые уже есть в сети, чтобы попытаться влезть в разговор и обострить его.

Как сообщалось, в результате стрельбы в средней школе на юге Флориды в США погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

Темы: РосcияСШАхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: