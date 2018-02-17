США оцінили шкоду від хакерів у $100 млрд за рік
Американська економіка лише у 2016 році втратила до $109 млрд через атаки хакерських груп, підтримуваних урядами РФ, Китаю, Ірану і КНДР.
Про це йдеться у доповіді Білого дому, передає "Укрінформ".
"За нашими оцінками, шкідлива інтернет-активність коштувала економіці США в 2016 році від 57 до 109 мільярдів доларів", - наголошується в документі.
Зазначається, що хакерська діяльність була спрямована проти державних і приватних організацій США - це спричинило порушення ділової активності, викрадення персональних даних й інтелектуальної власності та чутливої фінансової й стратегічної інформації.
"Основними країнами, які забезпечують роботу груп для кібер-атак проти США, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея. Ці групи добре фінансуються й часто здійснюють складні цільові атаки", - йдеться у доповіді.
"Ці дії, як правило, мотивовані політичними, економічними, технічними чи військовими програмами, вони мають конкретно визначені цілі, які можуть змінюватися в різний час", - підкреслюють у Білому домі.
Як відомо, спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.