США оцінили шкоду від хакерів у $100 млрд за рік

555 переглядів
Субота, 17 лютого 2018, 04:40

Американська економіка лише у 2016 році втратила до $109 млрд через атаки хакерських груп, підтримуваних урядами РФ, Китаю, Ірану і КНДР.

Про це йдеться у доповіді Білого дому, передає "Укрінформ".

"За нашими оцінками, шкідлива інтернет-активність коштувала економіці США в 2016 році від 57 до 109 мільярдів доларів", - наголошується в документі.

Зазначається, що хакерська діяльність була спрямована проти державних і приватних організацій США - це спричинило порушення ділової активності, викрадення персональних даних й інтелектуальної власності та чутливої фінансової й стратегічної інформації.

"Основними країнами, які забезпечують роботу груп для кібер-атак проти США, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея. Ці групи добре фінансуються й часто здійснюють складні цільові атаки", - йдеться у доповіді.

"Ці дії, як правило, мотивовані політичними, економічними, технічними чи військовими програмами, вони мають конкретно визначені цілі, які можуть змінюватися в різний час", - підкреслюють у Білому домі.

Як відомо, спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Теми: США хакери Росія
powered by lun.ua
По темі
Боти РФ розпалюють тему вільного обігу зброї в США – ЗМІ 17 лютого 2018, 02:45
Американський безпілотник знову провів розвідку на Донбасі - ЗМІ 17 лютого 2018, 01:19
Трамп прокоментував звинувачення проти росіян у втручанні в вибори США 16 лютого 2018, 23:22
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 20 обстрілів, 2 поранених
Нардеп Герега має бізнес в Криму і фірму в РФ – "Схеми"
Боти РФ розпалюють тему вільного обігу зброї в США – ЗМІ
Порошенко в Мюнхені: Росія вже розпочала світову війну
Усі новини

Тайська і корейська кухні, монозаклади, фудхоли: київські ресторатори про нові тренди

Афіша подій на 16-18 лютого