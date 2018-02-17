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США оцінили шкоду від хакерів у $100 млрд за рік

Субота, 17 лютого 2018, 03:40

Американська економіка лише у 2016 році втратила до $109 млрд через атаки хакерських груп, підтримуваних урядами РФ, Китаю, Ірану і КНДР.

Про це йдеться у доповіді Білого дому, передає "Укрінформ".

"За нашими оцінками, шкідлива інтернет-активність коштувала економіці США в 2016 році від 57 до 109 мільярдів доларів", - наголошується в документі.

Зазначається, що хакерська діяльність була спрямована проти державних і приватних організацій США - це спричинило порушення ділової активності, викрадення персональних даних й інтелектуальної власності та чутливої фінансової й стратегічної інформації.

"Основними країнами, які забезпечують роботу груп для кібер-атак проти США, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея. Ці групи добре фінансуються й часто здійснюють складні цільові атаки", - йдеться у доповіді.

"Ці дії, як правило, мотивовані політичними, економічними, технічними чи військовими програмами, вони мають конкретно визначені цілі, які можуть змінюватися в різний час", - підкреслюють у Білому домі.

Як відомо, спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАхакериРосія
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