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США оценили ущерб от хакеров в $100 млрд в год

Суббота, 17 февраля 2018, 03:40

Американская экономика только в 2016 году потеряла до $109 млрд из-за атак хакерских групп, поддерживаемых правительствами РФ, Китая, Ирана и КНДР.

Об этом говорится в докладе Белого дома, передает "Укринформ".

"По нашим оценкам, вредная интернет-активность стоила экономике США в 2016 году от 57 до 109 миллиардов долларов", - отмечается в документе.

Уточняется, что хакерская деятельность была направлена ​​против государственных и частных организаций США - это повлекло к нарушению деловой активности, похищению персональных данных и интеллектуальной собственности, чувствительной финансовой и стратегической информации.

"Основными странами, которые обеспечивают работу групп для кибер-атак против США, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти группы хорошо финансируются и часто совершают сложные целевые атаки", - говорится в докладе.

"Эти действия, как правило, мотивированы политическими, экономическими, техническими или военными программами, они имеют конкретно определенные цели, которые могут изменяться в разное время", - подчеркнули в Белом доме.

Как известно, спецрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Темы: СШАхакерыРосcия
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